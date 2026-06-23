Отказ от классов, выбор предметов и не только: какие изменения ждут старшую школу в Украине

С сентября 2026-го в 150 лицеях заработает пилотная программа реформы старшей профильной школы, где вместо привязки к "классу" главным станет индивидуальный выбор ученика. Полностью переход на новую систему в Украине состоится в сентябре 2027 года.
Как будет проходить реформа, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Telegram и 24 канал.
Главное:
Государство снижает порог для открытия профиля до 8 человек, чтобы отойти от "бумажных" классов, где большинство детей не заинтересовано в предмете.
Теперь лицеи смогут предлагать различные профили (ІТ, биохимия, право и т.д.) даже при небольшом количестве желающих, группируя учеников по всей параллели.
Администрациям лицеев важно различать два разных механизма:
С сентября 2026 в Украине начнется еще один этап реформы профильной старшей школы в 150 выбранных лицеях. Система отказывается от традиционных классов в пользу гибких образовательных траекторий, где в центре внимания - интересы и выбор каждого ученика.
Вместо жесткой привязки профиля к классу новая модель позволяет школьникам самостоятельно выбирать направления обучения. Лицеи, в свою очередь, будут формировать переменные группы и гибкое расписание, что создает условия для реализации индивидуального потенциала каждого лицеиста.
Чтобы избежать хаоса при распределении, ученики смогут указывать несколько профилей в порядке приоритетности. Если на выбранный профиль не наберется группа или в лаборатории не хватит мест, ученик автоматически переходит в следующее выбранное им направление.
Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отмечает, что администрации лицеев должны готовиться к переходу на новую модель управления.
"Для администрации лицея это означает необходимость по-новому планировать сеть профилей, педагогическую нагрузку, использование учебных кабинетов и формирование расписания. Впрочем, именно такая модель позволяет обеспечить реальную профильность даже там, где количество учеников не позволяет открывать отдельные профильные классы", - заявила чиновница.
Переход на новую модель просит не косметического ремонта, а анализа кадровой и технической возможности. Руководителям лицеев советуют уже сейчас:
Читайте также о том, что уже с 1 сентября 2026 к пилоту реформы старшей профильной школы присоединится 150 лицеев в разных областях Украины. Их список определило Министерство образования и науки.
Первый этап пилотирования реформы старшей школы начался с 1 сентября 2025 года. Он охватил 30 лицеев в 19-ти областях.