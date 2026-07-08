Відмова від бюджету коштуватиме гранту: абітурієнтам нагадали про важливе правило

Вступники, які отримають рекомендацію на бюджет, але відмовляться від неї та вирішать вступати на контракт, не зможуть претендувати на освітній грант.

Хто втратить право на освітній грант

Згідно з правилами вступної кампанії, абітурієнт, який буде рекомендований на бюджетне місце, але не виконає вимоги для зарахування та згодом вступить на контракт, втратить право на отримання державного освітнього гранту.

Це правило стосується тих випадків, коли вступник відмовляється від бюджетного місця, на яке був рекомендований за найвищим пріоритетом.

Чому важливо правильно розставити пріоритети

У зв'язку з цим вступникам радять відповідально підходити до вибору пріоритетності заяв під час вступної кампанії.

Саме від розставлених пріоритетів залежить, на яку освітню програму абітурієнт може отримати рекомендацію на бюджет. Якщо після цього він відмовиться від такого місця, скористатися механізмом освітнього гранту для навчання на контракті вже не вдасться.

Правило діє не вперше

Як і під час вступної кампанії минулого року, отримати грантове фінансування після добровільної відмови від бюджетного місця буде неможливо, навіть якщо вступник має високі результати національного мультипредметного тесту.

Тому абітурієнтам рекомендують ще до подання заяв визначитися, який заклад і спеціальність є для них пріоритетними, щоб не втратити можливість навчатися за найвигіднішими умовами.