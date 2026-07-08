Отказ от бюджета будет стоить гранта: абитуриентам напомнили о важном правиле

Поступающие, которые получат рекомендацию на бюджет, но откажутся и решат поступать на контракт, не смогут претендовать на образовательный грант.

Кто потеряет право на образовательный грант

Согласно правилам вступительной кампании, абитуриент, который будет рекомендован на бюджетное место, но не выполнит требования для зачисления и впоследствии поступит на контракт, потеряет право на получение государственного образовательного гранта.

Это правило касается тех случаев, когда абитуриент отказывается от бюджетного места, на которое был рекомендован по наивысшему приоритету.

Почему важно правильно расставить приоритеты

В связи с этим поступающим советуют ответственно подходить к выбору приоритетности заявлений во время вступительной кампании.

Именно от расставленных приоритетов зависит, на какую образовательную программу абитуриент может получить рекомендацию бюджета. Если после этого он откажется от такого места, использовать механизм образовательного гранта для обучения на контракте уже не удастся.

Правило действует не в первый раз

Как и во время вступительной кампании в прошлом году, получить грантовое финансирование после добровольного отказа от бюджетного места будет невозможно, даже если поступающий имеет высокие результаты национального мультипредметного теста.

Поэтому абитуриентам рекомендуют еще до подачи заявлений определиться, какое заведение и специальность для них в приоритете, чтобы не потерять возможность учиться на самых выгодных условиях.