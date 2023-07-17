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Відмова Росії продовжити "зернову угоду" надсилає поганий сигнал світу, - Шольц

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Понеділок 17 липня 2023 22:05
Відмова Росії продовжити "зернову угоду" надсилає поганий сигнал світу, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Відмова Росії продовжити угоду, що дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів, посилає поганий сигнал решті світу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

"Той факт, що Росія не хоче продовжувати угоду щодо зерна, посилає поганий сигнал ... решті світу. Але всі зрозуміють, що за цим стоїть, а саме - дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі", - сказав він.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Останні кілька місяців російські чиновники активно погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді", яка зробила можливим експорт українського продовольства Чорним морем.

Так, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

При цьому посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна.

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Олаф Шольц зерновий коридор Війна Росії проти України
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