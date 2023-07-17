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Отказ России продлить "зерновую сделку" посылает плохой сигнал миру, - Шольц

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Понедельник 17 июля 2023 22:05
Отказ России продлить "зерновую сделку" посылает плохой сигнал миру, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Отказ России продлить соглашение, позволяющее Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов, посылает плохой сигнал всему остальному миру.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение по зерну, посылает плохой сигнал ... остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, которые во многом связаны с тем, что Россия не чувствует себя ответственной за доброе сосуществование в мире", - сказал он.

Россия вышла из "зерновой сделки"

Последние несколько месяцев российские чиновники активно угрожали, что их страна прекратит свое участие в "зерновой сделке", которая сделала возможным экспорт украинского продовольствия по Черному морю.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.

При этом посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зерновой сделки", разрешающего экспорт украинского зерна.

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