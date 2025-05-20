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Відмова НАТО від обіцянки прийняти Україну стане ударом по репутації Альянсу, - Науседа

Вівторок 20 травня 2025 18:07
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Відмова НАТО від обіцянки прийняти Україну стане ударом по репутації Альянсу, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Якщо НАТО не виконає свою обіцянку Україні щодо членства, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Науседа зазначив, що на останніх трьох самітах члени Альянсу "чітко підкреслили текст про перспективи України щодо членства в НАТО".

"Тепер просто взяти й все це прибрати - це дуже сильно підірвало б авторитет НАТО. Це було б величезним ударом по репутації НАТО", - сказав він.

Президент Литви наголосив, що Україна має бути запрошена на саміт НАТО в Гаазі в червні, щоб мати можливість представити свою позицію з цих питань.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна під час повномасштабної війни зробила крок до членства в НАТО, подавши восени 2022 заявку на прискорений вступ до Альянсу.

Україна наполягала на необхідності політичного рішення, яке б включало чіткий графік вступу країни до НАТО. Проте члени Альянсу поки не ухвалили такого рішення.

В НАТО наголошують, що "двері відкриті" для України, але вступ під час війни неможливий.

Окрім того, президент США Дональд Трамп відкидав можливість членства України в Альянсі.

А глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.

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