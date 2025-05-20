Отказ НАТО от обещания принять Украину станет ударом по репутации Альянса, - Науседа

Если НАТО не выполнит свое обещание Украине относительно членства, это будет серьезным ударом по репутации Альянса.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Президент Литвы подчеркнул, что Украина должна быть приглашена на саммит НАТО в Гааге в июне, чтобы иметь возможность представить свою позицию по этим вопросам.

"Теперь просто взять и все это убрать - это очень сильно подорвало бы авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО", - сказал он.

Науседа отметил, что на последних трех саммитах члены Альянса "четко подчеркнули текст о перспективах Украины относительно членства в НАТО".

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина во время полномасштабной войны сделала шаг к членству в НАТО, подав осенью 2022 заявку на ускоренное вступление в Альянс.

Украина настаивала на необходимости политического решения, которое бы включало четкий график вступления страны в НАТО. Однако члены Альянса пока не приняли такого решения.

В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

А глава Пентагона Пит Гегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

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