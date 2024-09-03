Відмова Монголії від арешту Путіна створить прецедент, - депутати Європарламенту

Візит Путіна до Монголії

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчора, 2 вересня, прибув з візитом до Монголії.

Як повідомила пресслужба Кремля, Путін приїхав до Монголії на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха.

Оскільки Монголія ратифікувала Римський статут, вона зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Однак країна цього не зробила.

Як пояснили в монгольському уряді, країна не може заарештувати Путіна, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Навіщо Путін поїхав до Монголії та чому країна ігнорує ордер МКС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.