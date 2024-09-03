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Відмова Монголії від арешту Путіна створить прецедент, - депутати Європарламенту

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Члени Європейського парламенту закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо країна не заарештує російського диктатора Володимира Путіна за ордером МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами, заступника голови комісії Європарламенту у закордонних справах Урмаса Паета, у Монголії з'явилася історична можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто повинні виконати вимогу Міжнародного кримінального суду – заарештувати злочинця Путіна і доставити його в Гаагу. Якщо Монголія не виконає свої обов'язки члена МКС, Європейський Союз повинен послати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", - зазначив він.

У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення ідвідати країну, яке Монголія надіслала Путіну.

"Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", - зазначили члени Європарламенту.

Візит Путіна до Монголії

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчора, 2 вересня, прибув з візитом до Монголії.

Як повідомила пресслужба Кремля, Путін приїхав до Монголії на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха.

Оскільки Монголія ратифікувала Римський статут, вона зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Однак країна цього не зробила.

Як пояснили в монгольському уряді, країна не може заарештувати Путіна, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Навіщо Путін поїхав до Монголії та чому країна ігнорує ордер МКС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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