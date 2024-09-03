Отказ Монголии от ареста Путина создаст прецедент, - депутаты Европарламента

Визит Путина в Монголию

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вчера, 2 сентября, прибыл с визитом в Монголию.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин приехал в Монголию по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха.

Поскольку Монголия ратифицировала Римский статут, она обязана выполнять решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Однако страна этого не сделала.

Как пояснили в монгольском правительстве, страна не может арестовать Путина, ведь зависит от импорта российских энергопродуктов.

Зачем Путин уехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МУС, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.