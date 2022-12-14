Відмивав російські кошти. На Канарах затримали головного підозрюваного у справі Магнітського

Іспанські слідчі встановили групу росіян і низку підставних фірм, які були причетні до справи Магнітського, а також затримали головного підозрюваного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європол .

Як зазначається в інформації Європолу, який надав розслідуванню спеціалізовану підтримку, на Канарських островах затримано головного підозрюваного у справі Магнітського. Ця людина була центральною ланкою у злочинній схемі, яка займалася відмиванням "брудних" російських коштів через іспанську нерухомість.

Загалом, як повідомило європейське відомство, з державного бюджету РФ було вкрадено і відмито 219 млн євро, які злочинне угруповання провело через європейські банківські рахунки і відправило до Іспанії для купівлі там нерухомості. Наразі тут конфісковано 75 об'єктів нерухомості загальною вартістю 25 млн євро.

Як підкреслює Європол, іспанські слідчі змогли з'ясувати, як частина викрадених коштів виявилася вкладеною в іспанську нерухомість. "Брудні" гроші або надсилалися на банківські рахунки російських громадян, які нібито проживали в Іспанії і купували нерухомість, або переказувалися іспанським агентствам нерухомості з тісними зв’язками з російською громадою, які купували нерухомість від імені ймовірних клієнтів.

"Була ідентифікована група осіб - усі громадяни Росії, практично не пов'язані з Іспанією, а також низка підставних компаній, які не ведуть реальної економічної діяльності", - повідомили у Гаазі.

Щодо справи Магнітського, Європол нагадує, що її назва походить від імені російського податкового юриста Сергія Магнітського, який помер у російській в'язниці в 2009 році після того, як розкрив масове податкове шахрайство, здійснене російськими фіскалами.