Стало відомо про спробу російського олігарха за допомогою прокуратури повернути свої збитки

Попри війну правоохоронні органи не лише притягають до відповідальності військових злочинців. Часто вони шукають більш цікаві для себе справи, пов’язані із російськими компаніями та їх збитками.

Зокрема, експерт звернув увагу, що у серпні військового 2022 року Київська міська прокуратура в особі прокурора Богданова О.М. активізувалася в поверненні збитків для російської компанії, яка займалася схемами на Одеському припортовому (ОПЗ).

Як відомо, у 2018 році в результаті спільної роботи поліцій Франції, Люксембургу та Європолу через нібито підозрілі фінансові операції у Франції затримали українця Дмитра Малиновського. В українській прокуратурі тоді повідомили, що Малиновський у березні-квітні 2015 під виглядом укладення контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ВАТ "Одеський припортовий завод" начебто заволодів грошовими коштами приватної компанії в сумі понад 12 млн євро.

Також правоохоронці встановили, що Малиновський використовував завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть, щоб приховуватися від слідчих органів.

"У серпні несподівано відбулася чергова активність у справі Малиновського, яка з осені 2018 року перебувала у "комі". Прокурор Київської міської прокуратури Богданов О.М. звернувся до суду для отримання дозволу пришвидшити розслідування та вести його за так званою процедурою in absentia. Така процедура використовується, коли звинувачуваний переховується", - пише експерт.

За його словами, справа, про яку так дбає нині прокурор Богданов, стосується того, що Малиновський нібито вкрав гроші у компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, що торгує мінеральними добривами.

"Dreymoor - відома компанія, що формально зареєстрована у Сінгапурі, проте насправді це суто російська компанія. Її бенефіціарним власником є громадянин Російської Федерації - Олександр Шишкін. Офіс ця компанія має у Москві за 5 хвилин від Кремля, і торгує компанія добривами, які вироблять підсанкційні російські олігархи. Цікаво, що раніше росіяни вже намагалися відшкодувати свої заявлені збитки - вимагали в суді поставити продукцію від українського державного ПАТ "Одеський припортовий завод". Проте, компанія 5 років тому програла позов у всіх трьох інстанціях через те, що укладала догори з офшором, а не напряму з ОПЗ", - додає Щербина.

За його думкою, висновки, що складаються в результаті цієї історії, не досить приємні - особливо для правоохоронних органів.

"Виявляється, п’яти років для вирішення справи Київській прокуратурі було недостатньо, а отже під час війни - саме час продовжити займатися нафталіновою справою, яка пов’язана фактично із процедурою повернення збитків, завданих шахрайськими схемами, російській компанії. Цікаво, що може бути далі - чи є у прокуратури механізми, щоб надіслати кошти, які будуть повернені, напряму росіянам чи кошти підуть до офшорок, які публічного зв’язку з російськими бізнесменами не мають?" - наголошує експерт.