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В Європі затримали 44 злочинця із небезпечної кримінальної мережі

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Європа, Неділя 27 листопада 2022 06:52
В Європі затримали 44 злочинця із небезпечної кримінальної мережі Фото: Європол затримав 44 злочинця з великої мережі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Спільними зусиллями 11 країн було затримано 44 особи з однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Європол.

Згідно з інформацією правоохоронців, декілька злочинних угрупувань об’єднались в одну мережу і здійснювали кримінальну діяльність одразу в 7 країнах: Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині.

Вони займались торгівлею наркотиками, відмиванням грошей та незаконним збагаченням. Правоохоронці провели 94 обшуки у лідерів цих організацій та їхніх спільників.

До спецоперації були залучені спеціалісти з Литви, Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, а координували все Євроюст та Європол.

Нагадаємо, влітку в Україні СБУ ліквідувала міжнародне злочинне угруповання, яке контролювалось Росією. Його члени займалися наркобізнесом та збирали розвіддані.

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