В Європі затримали 44 злочинця із небезпечної кримінальної мережі

Спільними зусиллями 11 країн було затримано 44 особи з однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Європол .

Згідно з інформацією правоохоронців, декілька злочинних угрупувань об’єднались в одну мережу і здійснювали кримінальну діяльність одразу в 7 країнах: Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Франції, Німеччині та Словаччині.

Вони займались торгівлею наркотиками, відмиванням грошей та незаконним збагаченням. Правоохоронці провели 94 обшуки у лідерів цих організацій та їхніх спільників.

До спецоперації були залучені спеціалісти з Литви, Чехії, Латвії, Франції, Німеччині, Польщі, Норвегії, Словаччині, Угорщині, Іспанії та США, а координували все Євроюст та Європол.