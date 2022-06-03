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Отправляли в РФ до 3 млн гривен ежемесячно. СБУ ликвидировала преступную группировку

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Киев, Пятница 03 июня 2022 11:28
Отправляли в РФ до 3 млн гривен ежемесячно. СБУ ликвидировала преступную группировку Фото: СБУ обезвредила преступную группировку, подконтрольную РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине ликвидировала международную преступную группировку, которая контролировалась Россией. Ее члены занимались наркобизнесом и собирали разведданные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следователей, членами группировки были более 20 человек. Преступники распространяли амфетамин в Киевской, Черниговской и Сумской областях. У них была разветвленная сеть наркодилеров, а для поиска клиентов создали несколько специализированных Telegram-каналов.

Кроме того, группировка собирала данные о дислокации и перемещения украинских войск. Эту информацию и доходы от наркобизнеса отправляли в Россию. Средства выводили через российскую биржу криптовалют, а получателями были представители спецслужб РФ. Всего ежемесячно преступники отправляли в Россию более 3 млн гривен.

СБУ задержала двух организаторов группировки. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, СБУ разоблачила заместителя председателя Черновицкой ОВА, который занимался махинациями с гуманитарной помощью.

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