"Відмив" понад 1,5 млрд гривень держкоштів: СБУ затримала колишнього топподатківця

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Євгена Бамбізова - колишнього заступника голови Державної фіскальної служби.

Як працювала схема

За даними слідства, під прикриттям адвокатської діяльності він разом зі спільниками створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-транзитерів. Через них клієнтам надавали послуги з мінімізації податків. Загальний обіг через ці структури перевищив 1,5 млрд гривень.

Клієнтами конвертаційного центру були комерційні структури, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися привласнити державні кошти. Через підставні фірми учасники організації переводили у тіньовий обіг кошти підприємств, зокрема й державні.

Мільйони "на папері"

З липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки однієї з фірм надійшло 127 млн гривень за нібито поставку товарів і послуг. Насправді ці операції не відображали у податковій звітності, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн.

Далі кошти переводили між підконтрольними компаніями як оплату за роботи та послуги, але без відображення у бухгалтерії. Таким чином гроші легалізовували.

Організатора схеми, директора одного з товариств і двох бухгалтерів затримали. Усім їм готують підозри за статтями 212 та 209 Кримінального кодексу України.