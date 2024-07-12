СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва, йому загрожує 10 років тюрми
На корупції викрито виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
Що сталось
Згідно з матеріалами справи, затриманий причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.
"Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального", - пише СБУ.
Фото: СБУ затримала на корупції одного з головних податківців Києва (t.me/SBUkr)
Для комунікації та передачі хабаря затриманий залучив знайомого.
СБУ задокументувала отримання першої частини хабаря й затримала посадовця разом із його посередником під час другого "траншу".
Що загрожує
Обидвом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ ліквідувала корупційну схему в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
В кінці червня також було оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем меру Мукачева Андрію Балогу та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю.
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