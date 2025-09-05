"Отмыл" более 1,5 млрд гривен госсредств: СБУ задержала бывшего топналоговика

По информации источников РБК-Украина, речь идет об Евгении Бамбизове-бывшем заместителе главы Государственной фискальной службы.

Как работала схема

Поданным следствия, под прикрытием адвокатской деятельности он вместе с сообщниками создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров. Через них клиентам оказывали услуги по минимизации налогов. Общий оборот через эти структуры превысил 1,5 млрд гривен.

Клиентами конвертационного центра были коммерческие структуры, выполнявшие подрядные работы для бюджетных учреждений и пытавшиеся присвоить государственные средства. Через подставные фирмы участники организации переводили в теневой оборот средства предприятий, в том числе и государственные.

Миллионы "на бумаге"

С июля 2024-го по май 2025 года на счета одной из фирм поступило 127 млн гривен за якобы поставку товаров и услуг. На самом деле эти операции не отражали в налоговой отчетности, что привело к занижению НДС на 21 млн грн.

Далее средства переводили между подконтрольными компаниями как оплату за работы и услуги, но без отражения в бухгалтерии. Таким образом деньги легализировали.

Организатора схемы, директора одного из обществ и двух бухгалтеров задержали. Всем им готовят подозрения по статьям 212 и 209 Уголовного кодекса Украины.