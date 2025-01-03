ua en ru
Пт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

СБУ затримала податківця, який "обкладав даниною" підприємців

Україна, П'ятниця 03 січня 2025 20:01
UA EN RU
СБУ затримала податківця, який "обкладав даниною" підприємців Фото: СБУ затримала податківця (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України ліквідувала злочинну "схему", яка діяла у фіскальному відомстві. Один з посадовців вимагав гроші за "успішні" перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС.

За матеріалами справи, таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.

У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю "анулювати" комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди та затримали його «на гарячому» під час отримання одного з траншів у 13 тисяч доларів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)", - пояснили правоохоронці.

Зауважимо, що дана санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна зібрало всі найгучніші кримінальні справи, що відбулись в Україні за минулий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Податкова поліція
NEWS
Не тільки "Трембіта". Україні є чим бити по Москві, але там немає важливих об'єктів, - експерт
Не тільки "Трембіта". Україні є чим бити по Москві, але там немає важливих об'єктів, - експерт
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати