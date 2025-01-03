СБУ затримала податківця, який "обкладав даниною" підприємців

Служба безпеки України ліквідувала злочинну "схему", яка діяла у фіскальному відомстві. Один з посадовців вимагав гроші за "успішні" перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС.

За матеріалами справи, таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.

У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю "анулювати" комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди та затримали його «на гарячому» під час отримання одного з траншів у 13 тисяч доларів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди)", - пояснили правоохоронці.

Зауважимо, що дана санкція статті передбачає покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.