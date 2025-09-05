"Отмыл" более 1,5 млрд гривен госсредств: СБУ задержала бывшего топналоговика
Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, создавшего "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.
По информации источников РБК-Украина, речь идет об Евгении Бамбизове-бывшем заместителе главы Государственной фискальной службы.
Как работала схема
Поданным следствия, под прикрытием адвокатской деятельности он вместе с сообщниками создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров. Через них клиентам оказывали услуги по минимизации налогов. Общий оборот через эти структуры превысил 1,5 млрд гривен.
Клиентами конвертационного центра были коммерческие структуры, выполнявшие подрядные работы для бюджетных учреждений и пытавшиеся присвоить государственные средства. Через подставные фирмы участники организации переводили в теневой оборот средства предприятий, в том числе и государственные.
Миллионы "на бумаге"
С июля 2024-го по май 2025 года на счета одной из фирм поступило 127 млн гривен за якобы поставку товаров и услуг. На самом деле эти операции не отражали в налоговой отчетности, что привело к занижению НДС на 21 млн грн.
Далее средства переводили между подконтрольными компаниями как оплату за работы и услуги, но без отражения в бухгалтерии. Таким образом деньги легализировали.
Организатора схемы, директора одного из обществ и двух бухгалтеров задержали. Всем им готовят подозрения по статьям 212 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов СБУ задержала главного государственного инспектора Центрального межрегионального управления ГНС. Такую сумму чиновник требовал от директора частной строительной компании из Чернигова за "положительное" проведение налоговой проверки.
Также на коррупции разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева. Фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.