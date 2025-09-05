ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Отмыл" более 1,5 млрд гривен госсредств: СБУ задержала бывшего топналоговика

Киев, Пятница 05 сентября 2025 11:33
UA EN RU
"Отмыл" более 1,5 млрд гривен госсредств: СБУ задержала бывшего топналоговика Фото: Евгений Бамбизов (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Савченко Юлія, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, создавшего "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.

По информации источников РБК-Украина, речь идет об Евгении Бамбизове-бывшем заместителе главы Государственной фискальной службы.

Как работала схема

Поданным следствия, под прикрытием адвокатской деятельности он вместе с сообщниками создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров. Через них клиентам оказывали услуги по минимизации налогов. Общий оборот через эти структуры превысил 1,5 млрд гривен.

Клиентами конвертационного центра были коммерческие структуры, выполнявшие подрядные работы для бюджетных учреждений и пытавшиеся присвоить государственные средства. Через подставные фирмы участники организации переводили в теневой оборот средства предприятий, в том числе и государственные.

Миллионы "на бумаге"

С июля 2024-го по май 2025 года на счета одной из фирм поступило 127 млн гривен за якобы поставку товаров и услуг. На самом деле эти операции не отражали в налоговой отчетности, что привело к занижению НДС на 21 млн грн.

Далее средства переводили между подконтрольными компаниями как оплату за работы и услуги, но без отражения в бухгалтерии. Таким образом деньги легализировали.

Организатора схемы, директора одного из обществ и двух бухгалтеров задержали. Всем им готовят подозрения по статьям 212 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Фото: бывший высокопоставленный чиновник налоговой организовал "схему" по отмыванию госсредств (СБУ, Киевская городская прокуратура)

Ранее в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов СБУ задержала главного государственного инспектора Центрального межрегионального управления ГНС. Такую сумму чиновник требовал от директора частной строительной компании из Чернигова за "положительное" проведение налоговой проверки.

Также на коррупции разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева. Фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России