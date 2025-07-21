"Відмінусували" техніку та склад БП. ЗСУ відпрацювали артою на Запорізькому напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 1,043 мільйона військових. За останню добу Сили оборони знищили ще 1170 окупантів. Також було знешкоджено:

2 танки;

7 броньованих машин;

54 артилерійські установки;

1 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та інше озброєння.

Нещодавно оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

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