На Запорожском направлении украинские артиллеристы отработали по вражескому вооружению, в результате чего были уничтожены ряд пушек, склад боекомплектов (БП) и автомобильная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.
"На передовой настоящая жара - как от летнего солнца, так и от ожесточенных артиллерийских боев. Наши пушкари безжалостно уничтожают оккупантов, их технику и пушки, приближая тот день, когда над Украиной снова воцарится мир", - пишет бригада.
Во время огневых поражений бойцам удалось уничтожить:
С момента начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 1,043 миллиона военных. За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1170 оккупантов. Также было обезврежено:
Недавно операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.
Операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.
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