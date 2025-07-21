"Отминусовали" технику и склад БП. ВСУ отработали артой на Запорожском направлении (видео)

Потери России в войне

С момента начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 1,043 миллиона военных. За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1170 оккупантов. Также было обезврежено:

2 танка;

7 бронированных машин;

54 артиллерийские установки;

1 реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другое вооружение.

Недавно операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.

Операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.

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