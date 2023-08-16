"Відмінусували" десятки росіян. ЗСУ знищили партію окупантів за допомогою підпілля

Українські воїни, завдяки інформації від підпілля, відпрацювали по партії росіян на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
Зазначається, що внаслідок прицільного удару були знищені десятки окупантів, техніка й військові об'єкти ворога.
"Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах противника, що вирішив провести навчання на захоплених українських землях. Точні втрати серед особового складу російських окупаційних військ уточнюються", - додає "Центр національного спротиву".
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 255 570 військових.
Тим часом прикордонники відпрацювали по ворожому комплексу радіоелектронної розвідки окупантів у Херсонській області.
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