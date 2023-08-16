17 крилатих ракет та 650 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 16 серпня, склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11танків та 17 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 4324 (+11) од;

бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;

артилерійських систем - 5152 (+24) од;

РСЗВ - 714 од.;

засоби ППО - 485 (+3) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 314 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);

крилаті ракети - 1404 (+17) од;

кораблі/катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од.;

спеціальна техніка - 773 (+4).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

А аналітики ISW заявили про просування Сил оборони на Луганському та Запорізькому напрямках.

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