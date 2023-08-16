17 крилатих ракет та 650 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 16 серпня, склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11танків та 17 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано;
- танків - 4324 (+11) од;
- бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;
- артилерійських систем - 5152 (+24) од;
- РСЗВ - 714 од.;
- засоби ППО - 485 (+3) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 314 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);
- крилаті ракети - 1404 (+17) од;
- кораблі/катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од.;
- спеціальна техніка - 773 (+4).
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
А аналітики ISW заявили про просування Сил оборони на Луганському та Запорізькому напрямках.
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