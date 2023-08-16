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17 крилатих ракет та 650 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

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Середа 16 серпня 2023 07:51
17 крилатих ракет та 650 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 16 серпня, склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11танків та 17 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 4324 (+11) од;
  • бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;
  • артилерійських систем - 5152 (+24) од;
  • РСЗВ - 714 од.;
  • засоби ППО - 485 (+3) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 314 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);
  • крилаті ракети - 1404 (+17) од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од.;
  • спеціальна техніка - 773 (+4).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

А аналітики ISW заявили про просування Сил оборони на Луганському та Запорізькому напрямках.

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