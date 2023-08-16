Прикордонники у Херсонській області знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео)

Українські прикордонники знищили комплекс радіоелектронної розвідки окупантів. Це сталося у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"А щоб не підглядали. У Херсонській області прикордонники знищили російський комплекс радіоелектронної розвідки. Тепер дивитися на цивілізований світ нічим", - зазначили у ДПСУ.

Прикордонники не уточнили, який саме ворожий комплекс знищили.

Росія зазнає втрат на війні

Варто нагадати, що Росія приховує свої втрати з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель лише декількох десятків тисяч російських солдатів.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила вже понад 255 тисяч своїх військових та тисячі одиниць техніки.

Так, нещодавно бійці ССО у співпраці з іншими військовими знищили російську станцію радіоперешкод "Житель" та показали відео бойової роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.