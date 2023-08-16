RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Отминусовали" десятки россиян. ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья

Фото: украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины благодаря информации от подполья отработали по партии россиян на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Отмечается, что в результате прицельного удара были уничтожены десятки оккупантов, техника и военные объекты врага. 

"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, который решил провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", - добавляет "Центр национального сопротивления".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 255570 военных.

Тем временем пограничники отработали по вражескому комплексу радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине