"Отминусовали" десятки россиян. ВСУ уничтожили партию оккупантов с помощью подполья

Отмечается, что в результате прицельного удара были уничтожены десятки оккупантов, техника и военные объекты врага.

"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, который решил провести учения на захваченных украинских землях. Точные потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", - добавляет "Центр национального сопротивления".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 255570 военных.

Тем временем пограничники отработали по вражескому комплексу радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.