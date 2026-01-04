Відмінусували 900 окупантів: Генштаб дав статистику на ранок 4 грудня

Загальна динаміка втрат

За період з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2026 року сукупні втрати противника досягли понад 1,21 млн осіб особового складу.

Лише за останню добу цей показник збільшився приблизно на 900 осіб, що свідчить про збереження активної фази бойових зіткнень на низці напрямків.

Знищена бронетехніка та артилерія

Істотні втрати зафіксовано в сегменті важкого озброєння. За час війни противник позбувся майже 11,5 тис. танків і близько 23,9 тис. бойових броньованих машин.

Кількість знищених артилерійських систем перевищила 35,7 тис., включно з реактивними системами залпового вогню. Також відзначаються втрати засобів протиповітряної оборони.

Авіація, флот і ракети

Втрати авіаційної складової залишаються значними: знищено сотні літаків і вертольотів. Зафіксовано понад 4,1 тис. крилатих ракет, виведених з ладу. Морський компонент включає втрату кораблів, катерів і підводних човнів.

Дрони та логістика

На окрему увагу заслуговує різке зростання втрат безпілотників оперативно-тактичного рівня - їхня кількість наближається до 100 тис.

Також противник втратив десятки тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що безпосередньо впливає на логістику і постачання військ.