Отминусовали 900 оккупантов: Генштаб дал статистику на утро 4 декабря

Общая динамика потерь

За период с 24 февраля 2022 года по 4 января 2026 года совокупные потери противника достигли более 1,21 млн человек личного состава.

Только за последние сутки этот показатель увеличился примерно на 900 человек, что свидетельствует о сохранении активной фазы боевых столкновений на ряде направлений.

Уничтоженная бронетехника и артиллерия

Существенные потери зафиксированы в сегменте тяжелого вооружения. За время войны противник лишился почти 11,5 тыс. танков и около 23,9 тыс. боевых бронированных машин.

Количество уничтоженных артиллерийских систем превысило 35,7 тыс., включая реактивные системы залпового огня. Также отмечаются потери средств противовоздушной обороны.

Авиация, флот и ракеты

Потери авиационной составляющей остаются значительными: уничтожены сотни самолетов и вертолетов. Зафиксировано более 4,1 тыс. крылатых ракет, выведенных из строя. Морской компонент включает утрату кораблей, катеров и подводных лодок.

Дроны и логистика

Отдельного внимания заслуживает резкий рост потерь беспилотников оперативно-тактического уровня — их число приближается к 100 тыс.

Также противник потерял десятки тысяч единиц автомобильной техники и автоцистерн, что напрямую влияет на логистику и снабжение войск.