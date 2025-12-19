Відмінусували 1220 ворогів: оновлені дані Генштабу на 19 грудня

Нагадуємо, що на естонсько-російському кордоні на річці Нарва стався інцидент за участю російських прикордонників, після чого влада Таллінна посилила патрулювання і висловила офіційну дипломатичну реакцію.

Зазначимо, що в Польщі змінюють стратегію оборони східного напрямку, включно з рішеннями, які раніше вважали малоймовірними, що відображає адаптацію до нових регіональних загроз і зміцнення довгострокової безпеки.