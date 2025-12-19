Польща активно готується до оборони, - ЗМІ

У Польщі переглядають підходи до оборони східного напрямку. Рішення, які ще недавно вважалися неможливими, тепер стають частиною довгострокової стратегії безпеки на тлі регіональних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію inpoland .

Польща вперше з часів Холодної війни планує відновити виробництво протипіхотних мін і використовувати їх для зміцнення східного кордону.

Йдеться про масштабні заходи оборони, які реалізуються після виходу країни з міжнародних обмежень і в рамках нової військової доктрини.

Вихід з Оттавської конвенції

Польща офіційно вийшла з Оттавського договору, що забороняє застосування і виробництво протипіхотних мін, наслідуючи приклад країн Балтії.

Це рішення дозволяє Варшаві використовувати такі засоби для захисту кордону з Білоруссю і Калінінградською областю Росії, які розглядаються як потенційно вразливі напрямки.

Виробництво і масштаби

У Міністерстві оборони підкреслюють, що країна зацікавлена в максимальному нарощуванні запасів протипіхотних мін.

Їхнє виробництво планують включити до програми "Східний щит" (Tarcza Wschod), розрахованої на 2024-2028 роки та спрямованої на протидію військовим і гібридним загрозам з боку Росії та Білорусі.

Очікується, що виготовлення може стартувати вже після офіційного завершення процедури виходу з Оттавської конвенції - після 20 лютого 2026 року.

Можлива допомога Україні

Польська оборонна компанія Belma, яка вже постачає армії інші типи мін, заявила про готовність випускати до 1,2 мільйона протипіхотних мін на рік. Загальні запаси, за оцінками, можуть обчислюватися мільйонами одиниць.

При цьому не виключається передача частини вироблених надлишків Збройним силам України.

"Ми зосереджуємося на власних потребах, але Україна є абсолютним пріоритетом, тому що українсько-російський фронт - це польський і європейський фронт безпеки", - пояснив представник Міноборони.