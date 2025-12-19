Отминусовали 1220 врагов: обновленные данные Генштаба на 19 декабря

За период с 24 февраля 2022 года по 19 декабря 2025 года продолжается системное отслеживание потерь противника в ходе военных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Статистика отражает масштабы уничтоженной техники и личного состава, а также эффективность оборонных операций.
Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, общие потери противника составили примерно 1 194 520 человек, увеличившись за последние сутки на 1 220. Среди техники отмечены:
11 433 танка (+1 за сутки);
23 768 боевых бронированных машин (+10 за сутки);
35 250 артиллерийских систем (+18 за сутки);
1 574 реактивные системы залпового огня (+1 за сутки).
В воздушной сфере противник лишился:
432 самолета;
347 вертолетов;
92 142 оперативно-тактических БПЛА (+426 за сутки);
4 073 крылатые ракеты.
Морской флот понес потери в виде 28 кораблей и катеров и 2 подводных лодок.
Также зафиксированы существенные потери автотранспорта: 70 591 единица автомобильной техники и автоцистерн (+111 за сутки), а также 4 027 единиц специальной техники.
Эти данные отражают продолжающееся сопротивление и эффективность действий украинских сил в защите суверенитета. Генеральный штаб ЗСУ регулярно обновляет информацию, обеспечивая прозрачность и точное документирование потерь противника.
