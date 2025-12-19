Отминусовали 1220 врагов: обновленные данные Генштаба на 19 декабря

Напоминаем, что на эстонско-российской границе на реке Нарва произошел инцидент с участием российских пограничников, после чего власти Таллина усилили патрулирование и выразили официальную дипломатическую реакцию.

Отметим, что в Польше меняют стратегию обороны восточного направления, включая решения, ранее считавшиеся маловероятными, что отражает адаптацию к новым региональным угрозам и укрепление долгосрочной безопасности.