Відміна санкцій проти РФ не працює? Ціни на нафту "зреагували" на удари США по Ірану

Попри спроби "заспокоїти" ринки з боку США відміною санкцій на нафту з РФ, ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 1,27 долара, або 1,2%, до 104,41 долара за барель після зростання на 2,68 долара в п'ятницю.

Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 54 центи, або 0,6%, до 99,25 долара за барель, після зростання майже на 3 долари на попередній сесії.

Ціни на обидва види нафти зросли більш ніж на 40%, і сягнули найвищого рівня з 2022 року, після того, як американо-ізраїльські атаки на Іран спонукали Тегеран заблокувати Ормузьку протоку.

"Удари США по острову Харг на вихідних викликали занепокоєння щодо поставок, оскільки більша частина іранського експорту нафти проходить через нього", – заявили в понеділок стратеги ING з сировинних товарів.

Хоча удари, схоже, були спрямовані на військову, а не енергетичну інфраструктуру, вони все ще становлять ризики для поставок, оскільки іранська нафта наразі є єдиною нафтою, що переміщується через Ормузьку протоку.

Протягом вихідних США погрожували подальшими ударами по іранському острову Харг, який обробляє близько 90% його експорту.

Окрім того, іранські безпілотники вразили ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами чотирьох джерел, операції з завантаження нафти у Фуджейрі з того часу відновилися, але незрозуміло, чи повернулися вони до нормального стану.

Спроби знизити ціни на нафту

У неділю Міжнародне енергетичне агентство заявило, що понад 400 млн барелів нафти незабаром почнуть надходити на ринок з метою боротьби зі стрибками цін, спричиненими війною на Близькому Сході.

Агентство повідомило, що акції з країн Азії та Океанії будуть випущені негайно, тоді як акції з Європи та Америки будуть доступні наприкінці березня.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив у неділю, що очікує закінчення війни протягом "наступних кількох тижнів", після чого відновляться поставки нафти та знизяться ціни на енергоносії.