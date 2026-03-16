Отмена санкций против РФ не работает? Цены на нефть "среагировали" на удары США по Ирану

Несмотря на попытки "успокоить" рынки со стороны США отменой санкций на нефть из РФ, фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 1,27 доллара, или 1,2%, до 104,41 доллара за баррель после роста на 2,68 доллара в пятницу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 54 цента, или 0,6%, до 99,25 доллара за баррель, после роста почти на 3 доллара на предыдущей сессии.

Цены на оба вида нефти выросли более чем на 40%, и достигли самого высокого уровня с 2022 года, после того, как американо-израильские атаки на Иран побудили Тегеран заблокировать Ормузский пролив.

"Удары США по острову Харг на выходных вызвали беспокойство в отношении поставок, поскольку большая часть иранского экспорта нефти проходит через него", - заявили в понедельник стратеги ING по сырьевым товарам.

Хотя удары, похоже, были направлены на военную, а не энергетическую инфраструктуру, они все еще представляют риски для поставок, поскольку иранская нефть в настоящее время является единственной нефтью, перемещаемой через Ормузский пролив.

В течение выходных США угрожали дальнейшими ударами по иранскому острову Харг, который обрабатывает около 90% его экспорта.

Кроме того, иранские беспилотники поразили ключевой нефтяной терминал в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам четырех источников, операции по загрузке нефти в Фуджейре с тех пор возобновились, но непонятно, вернулись ли они к нормальному состоянию.

Попытки снизить цены на нефть

В воскресенье Международное энергетическое агентство заявило, что более 400 млн баррелей нефти вскоре начнут поступать на рынок с целью борьбы со скачками цен, вызванными войной на Ближнем Востоке.

Агентство сообщило, что акции из стран Азии и Океании будут выпущены немедленно, тогда как акции из Европы и Америки будут доступны в конце марта.

Министр энергетики США Крис Райт заявил в воскресенье, что ожидает окончания войны в течение "следующих нескольких недель", после чего возобновятся поставки нефти и снизятся цены на энергоносители.