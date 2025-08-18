"Відмили" понад 160 млн гривень на будівництві Подільського мосту: у Києві викрили схему

Двом керівникам компаній повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

За даними слідства, у січні 2023 року на рахунки низки фірм надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Кошти нібито призначалися на роботи зі зміцнення ґрунту під опорами мосту та ліквідацію піщаних намивань, проте роботи фактично не виконувалися.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності і використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів та їх подальшого виведення.

Фото: У Києві викрили схему відмивання грошей під час будівництва Подільського мосту (gp.gov.ua)

Директорам повідомлено про підозру, проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку.

Триває досудове розслідування, встановлюються інші особи, причетні до схеми, а також перевіряється законність дій службовців комунального підприємства - замовника робіт та розпорядника бюджетних коштів.

Документування злочину здійснювали прокурори спільно зі слідчими Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Що загрожує

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у суді.