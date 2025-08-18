"Отмыли" более 160 млн гривен на строительстве Подольского моста: в Киеве разоблачили схему
Двум руководителям компаний сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
По данным следствия, в январе 2023 года на счета ряда фирм поступило более 160 млн грн от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр.
Средства якобы предназначались на работы по укреплению грунта под опорами моста и ликвидацию песчаных намывов, однако работы фактически не выполнялись.
Расследование установило, что компании-получатели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности и использовались исключительно для маскировки незаконного происхождения средств и их дальнейшего вывода.
Директорам сообщено о подозрении, проведены обыски по месту их проживания, изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи.
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к схеме, а также проверяется законность действий служащих коммунального предприятия - заказчика работ и распорядителя бюджетных средств.
Документирование преступления осуществляли прокуроры совместно со следователями Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ.
Что грозит
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Другие случаи
Напомним, что это не первый случай "отмывания".
СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 153 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. К сделке причастны действующие и бывшие должностные лица.
По результатам расследования, из бюджета города Киев было присвоено не менее 153 млн гривен.