"Відмазував" чоловіків від мобілізації. В Одеській області викрили посадовця військкомату

В Одеській області викрили працівника Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Посадовець військкомату за 2 тисячі доларів робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

Правоохоронцями було задокументовано факт отримання співробітником військкомату 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.

Фото: в Одеській області викрили посадовця військкомату, який "відмазував" чоловіків від мобілізації (dbr.gov.ua)

Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Ухилення від мобілізації

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни чи уникнути мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці тим часом регулярно ліквідовують подібні "схеми".

Наприклад, у Запоріжжі викрили чергову "схему" ухилення від мобілізації. Її організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста.

Також нещодавно прикордонники завадили чотирьом ухилянтам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.

Окрім того, в Україні відкрито вже близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації.