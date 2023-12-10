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Намагались втекти з підробленими документами. Прикордонники викрили чотирьох ухилянтів

Неділя 10 грудня 2023 10:57
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Намагались втекти з підробленими документами. Прикордонники викрили чотирьох ухилянтів Фото: Намагались втекти з підробленими документами: прикордонники викрили чотирьох ухилянтів (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня прикордонники завадили чотирьом ухилянтам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Один з чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Інший – нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії", - пише пресслужба.

Ще один з ухилянтів намагався отримати дозвіл на виїзд з України за "липовим" тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії. Останній - за підробленою довідкою про непридатність до військової служби.

Фото: Намагались втекти з підробленими документами: прикордонники викрили чотирьох ухилянтів (t.me/DPSUkr)

"Усі документи були підробленими. Правопорушників передали співробітникам Нацполіції", - додають в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Зрештою, є й ті, хто намагається напряму порушити закон. Наприклад, прикордонники затримали нещодавно ухилянта, який після невдалої спроби покинути територію України, запропонував хабар. Інспектор, зі свого боку, відмовився від "пропозиції", а про кримінальне правопорушення було поінформовано Нацполіцію.

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