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Скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень проти ухилянтів: відповідь МВС

Україна, Четвер 04 січня 2024 12:18
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Скільки в Україні відкрито кримінальних проваджень проти ухилянтів: відповідь МВС Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито - ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду", - розповів Клименко.

Він зазначив, що правоохоронці працюють в рамках законодавства - це стаття 306 кримінального кодексу України.

Ухилення від мобілізації

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни чи уникнути мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці тим часом регулярно ліквідовують подібні "схеми".

Наприклад, у Запоріжжі викрили чергову "схему" ухилення від мобілізації. Її організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста.

Також нещодавно прикордонники завадили чотирьом ухилянтам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.

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