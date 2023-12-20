В Запоріжжі викрито чергову "схему" ухилення від мобілізації. Її організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Що сталось

Керівник районного ТЦК й СП, а також троє його підлеглих надавали ухилянтам повний "пакет послуг" для звільнення від військової служби.

"Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби". - пише пресслужба.

Згідно з оперативними даними, у період з 2022 по 2023 роки від мобілізації ухилились більше 300 осіб. Вартість "послуги" складала близько 2-3 тисяч доларів на людину.

"Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК та СП. Наразі слідчі дії продовжуються. Встановлюється повне коло залучених осіб", - додає пресслужба.

Що загрожує

Провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

Фото: в Запоріжжі викрили "схему", якою скористались сотні ухилянтів (dbr.gov.ua)

Мобілізація в Україні

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни чи уникнути мобілізації за грошову винагороду. Правоохоронці тим часом регулярно ліквідовують подібні "схеми".

Наприклад, нещодавно прикордонники завадили чотирьом ухилянтам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.