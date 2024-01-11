"Отмазывал" мужчин от мобилизации. В Одесской области разоблачили чиновника военкомата

В Одесской области разоблачили работника Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Чиновник военкомата за 2 тысячи долларов делал "клиентам" документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тысячи долларов мужчины могли еще и сняться с военного учета.

Правоохранителями был задокументирован факт получения сотрудником военкомата 7 тысяч долларов за снятие с военного учета троих мужчин.

В настоящее время работники ГБР проводят обыски по месту работы фигуранта, устанавливают полный круг причастных лиц среди других должностных лиц. Также устанавливаются лица, которые могли воспользоваться услугами подозреваемого.

Фото: в Одесской области разоблачили чиновника военкомата, который "отмазывал" мужчин от мобилизации (dbr.gov.ua)

Сотруднику РТЦК и СП уведомлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уклонение от мобилизации

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны или избежать мобилизации за денежное вознаграждение. Правоохранители в это время регулярно ликвидируют подобные "схемы".

К примеру, в Запорожье разоблачили очередную "схему" уклонения от мобилизации. Ее организовал руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города.

Также недавно пограничники помешали четырем уклонистов пересечь украинско-румынскую границу по поддельным документам.

Кроме того, в Украине открыто уже около 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.