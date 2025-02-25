"Відьмак" на службі ЗСУ: Міноборони схвалило новий FPV-дрон для ударів по бронетехніці РФ

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний комплекс "Відьмак" українського виробництва. Він включає високошвидкісні FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

При досить компактних розмірах "Відьмак" може нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника. При цьому коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати. "Пташки" комплексу працюють вдень і вночі, виявляючи і розпізнаючи типові ворожі цілі.

"Відьмака" виготовляють на українському підприємстві. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду наших воїнів. Більшість комплектуючих – вітчизняного виробництва.

Зазначається, що високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку окупантів.

Раніше РБК-Україна писало про те, що минулого року було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Зокрема, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".

Також Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.

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