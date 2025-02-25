"Ведьмак" на службе ВСУ: Минобороны одобрило новый FPV-дрон для ударов по бронетехнике РФ

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный комплекс "Ведьмак" украинского производства. Он включает высокоскоростные FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

При достаточно компактных размерах "Ведьмак" может нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций противника. При этом коптер развивает значительную скорость и может резко маневрировать. "Пташки" комплекса работают днем и ночью, обнаруживая и распознавая типичные вражеские цели.

"Ведьмака" изготавливают на украинском предприятии. Комплекс создан с учетом боевого опыта наших воинов. Большинство комплектующих - отечественного производства.

Отмечается, что высокоскоростные FPV-дроны этого комплекса способны догнать любую колесную технику оккупантов.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в прошлом году было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

В частности, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Также Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, которая выполняет широкий спектр задач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.