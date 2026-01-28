Єдиний теплий день перед різким похолоданням: прогноз погоди на завтра
В Україні з 30 січня очікується різке похолодання з морозами, після короткого періоду теплої та вологої погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Наталка Діденко радить використати 29 січня для підготовки до похолодання - подбати про додаткове утеплення осель і дотримання безпеки надворі. За її прогнозом, уже з 30 січня холод почне заходити з півночі, а до 31 січня – 1 лютого морозна погода і зовсім встановиться майже по всій території України.
Погода на четвер, 29 січня
Наталка Діденко стверджує, що четвер, 29 січня, стане майже єдиним по-справжньому м’яким днем у найближчій перспективі. По всій країні очікується відлига, мокрий сніг і дощ. Температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься близько нуля або з невеликими плюсовими значеннями.
На півдні буде тепліше - +4…+7 градусів, а в Криму повітря прогріється до +7…+14. Водночас опади охоплять практично всі регіони.
Антициклон змінить погоду
З 30 січня ситуація почне змінюватися. З півночі Україну поступово накриватиме потужний антициклон, який витіснятиме тепле та вологе атлантичне повітря. Саме він і принесе похолодання.
Спочатку холод відчують північні області, а вже 31 січня - 1 лютого морозне повітря пошириться майже на всю територію країни. Найдовше тепліша погода протримається на півдні та південному сході, але й там згодом стане значно холодніше.
За попередніми прогнозами, пік морозів припаде на 1 - 3 лютого. У нічні години температура може опускатися до -15…-24 градусів, а на півночі - навіть нижче.
Очікується, що холодна погода протримається орієнтовно до 4 лютого.
При цьому Наталка Діденко наголошує, що не слід беззастережно вірити прогнозам в погодних додатках, бо вони не завжди відображають повну картину. В свою чергу синоптики аналізують одразу кілька професійних моделей, які можуть суттєво відрізнятися від "красивих цифр" у смартфоні.
