ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Оттепель в Украине сменится морозами до -24°C: прогноз погоды на завтра

Украина, Среда 28 января 2026 18:53
UA EN RU
Оттепель в Украине сменится морозами до -24°C: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото: мороз после оттепели (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Украине с 30 января ожидается резкое похолодание с морозами, после короткого периода теплой и влажной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По словам Диденко, день 29 января стоит использовать, чтобы подготовиться к морозам, дополнительно утеплить жилье и позаботиться о безопасности на улице. Согласно ее прогнозу, с 30 января холодный воздух постепенно охватит северные области, а к 31 января - 1 февраля низкие температуры распространятся почти на всю Украину.

Погода на четверг, 29 января

Наталка Диденко утверждает, что четверг, 29 января, станет почти единственным по-настоящему мягким днем в ближайшей перспективе. По всей стране ожидается оттепель, мокрый снег и дождь. Температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться около нуля или с небольшими плюсовыми значениями.

На юге будет теплее - +4...+7 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +7...+14. В то же время осадки охватят практически все регионы.

Антициклон изменит погоду

С 30 января ситуация начнет меняться. С севера Украину постепенно будет накрывать мощный антициклон, который будет вытеснять теплый и влажный атлантический воздух. Именно он и принесет похолодание.

Сначала холод почувствуют северные области, а уже 31 января - 1 февраля морозный воздух распространится почти на всю территорию страны. Дольше всего теплая погода продержится на юге и юго-востоке, но и там впоследствии станет значительно холоднее.

По предварительным прогнозам, пик морозов придется на 1 - 3 февраля. В ночные часы температура может опускаться до -15...-24 градусов, а на севере - даже ниже.

Ожидается, что холодная погода продержится ориентировочно до 4 февраля.

При этом Наталка Диденко отмечает, что не следует безоговорочно верить прогнозам в погодных приложениях, потому что они не всегда отражают полную картину. В свою очередь синоптики анализируют сразу несколько профессиональных моделей, которые могут существенно отличаться от "красивых цифр" в смартфоне.

Напомним, ранее эксперты УкрГМЦ показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Кроме того, стало известно, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
Новости
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
В Киеве сотни домов замерзают без тепла: Зеленский требует оперативности
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве