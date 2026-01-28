Оттепель в Украине сменится морозами до -24°C: прогноз погоды на завтра

В Украине с 30 января ожидается резкое похолодание с морозами, после короткого периода теплой и влажной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По словам Диденко, день 29 января стоит использовать, чтобы подготовиться к морозам, дополнительно утеплить жилье и позаботиться о безопасности на улице. Согласно ее прогнозу, с 30 января холодный воздух постепенно охватит северные области, а к 31 января - 1 февраля низкие температуры распространятся почти на всю Украину.

Погода на четверг, 29 января

Наталка Диденко утверждает, что четверг, 29 января, станет почти единственным по-настоящему мягким днем в ближайшей перспективе. По всей стране ожидается оттепель, мокрый снег и дождь. Температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться около нуля или с небольшими плюсовыми значениями.

На юге будет теплее - +4...+7 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +7...+14. В то же время осадки охватят практически все регионы.

Антициклон изменит погоду

С 30 января ситуация начнет меняться. С севера Украину постепенно будет накрывать мощный антициклон, который будет вытеснять теплый и влажный атлантический воздух. Именно он и принесет похолодание.

Сначала холод почувствуют северные области, а уже 31 января - 1 февраля морозный воздух распространится почти на всю территорию страны. Дольше всего теплая погода продержится на юге и юго-востоке, но и там впоследствии станет значительно холоднее.

По предварительным прогнозам, пик морозов придется на 1 - 3 февраля. В ночные часы температура может опускаться до -15...-24 градусов, а на севере - даже ниже.

Ожидается, что холодная погода продержится ориентировочно до 4 февраля.

При этом Наталка Диденко отмечает, что не следует безоговорочно верить прогнозам в погодных приложениях, потому что они не всегда отражают полную картину. В свою очередь синоптики анализируют сразу несколько профессиональных моделей, которые могут существенно отличаться от "красивых цифр" в смартфоне.