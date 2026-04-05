UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Відкрийте чортову протоку, убл*дки": Трамп знову пригрозив Ірану розбомбити його

15:39 05.04.2026 Нд
2 хв
Трамп натякнув, що бомбитиме Іран у вівторок
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп підвищив рівень погроз на адресу Ірану, знову закликавши країну до відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

Читайте також: Битва за Ормузьку протоку переноситься? У Радбезі ООН взяли паузу, - Reuters

Зауважимо, що Трамп уже неодноразово погрожував Ірану, встановлював дедлайни, але сьогодні він вирішив висловитися в більш грубій формі.

Цього разу він натякнув, що у вівторок бомбитиме в Ірані електростанції та мости, написавши, що цей день стане "днем електростанцій і днем мостів". Далі він додав матюки.

"Нічого подібного ще не було (йдеться про майбутні удари - ред.). Відкрийте цю чортову (Ормузьку - ред.) протоку, ви, божевільні убл*дки, інакше будете жити в пеклі - просто дивіться! Слава Аллаху", - резюмував Трамп.

Трамп і Ормузька протока

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що має намір закінчити війну проти Ірану протягом двох-трьох тижнів. При цьому давав зрозуміти, що може це зробити навіть без відкриття Ормузької протоки, оскільки США від неї не залежать.

При цьому паралельно він суперечить у тих чи інших виступах, закликаючи, щоб Іран все таки відкрив протоку. Наприклад, учора 4 квітня він анонсував у соцмережах, що знову дає Ірану 48 годин на відкриття протоки. В іншому разі на країну чекає пекло.

Ще добою раніше, 3 квітня, Трамп написав, що США без проблем відкриють Ормузьку протоку, заберуть іранську нафту і зроблять статки.

Додамо, що незважаючи на погрози і суперечливість Трампа, розвідка США вважає, що Іран найближчим часом навряд чи відкриє протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
