"Відкрийте чортову протоку, убл*дки": Трамп знову пригрозив Ірану розбомбити його

Президент США Дональд Трамп підвищив рівень погроз на адресу Ірану, знову закликавши країну до відкриття Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
Зауважимо, що Трамп уже неодноразово погрожував Ірану, встановлював дедлайни, але сьогодні він вирішив висловитися в більш грубій формі.
Цього разу він натякнув, що у вівторок бомбитиме в Ірані електростанції та мости, написавши, що цей день стане "днем електростанцій і днем мостів". Далі він додав матюки.
"Нічого подібного ще не було (йдеться про майбутні удари - ред.). Відкрийте цю чортову (Ормузьку - ред.) протоку, ви, божевільні убл*дки, інакше будете жити в пеклі - просто дивіться! Слава Аллаху", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже неодноразово говорив, що має намір закінчити війну проти Ірану протягом двох-трьох тижнів. При цьому давав зрозуміти, що може це зробити навіть без відкриття Ормузької протоки, оскільки США від неї не залежать.
При цьому паралельно він суперечить у тих чи інших виступах, закликаючи, щоб Іран все таки відкрив протоку. Наприклад, учора 4 квітня він анонсував у соцмережах, що знову дає Ірану 48 годин на відкриття протоки. В іншому разі на країну чекає пекло.
Ще добою раніше, 3 квітня, Трамп написав, що США без проблем відкриють Ормузьку протоку, заберуть іранську нафту і зроблять статки.
Додамо, що незважаючи на погрози і суперечливість Трампа, розвідка США вважає, що Іран найближчим часом навряд чи відкриє протоку.