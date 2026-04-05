"Відкрийте чортову протоку, убл*дки": Трамп знову пригрозив Ірану розбомбити його

Зауважимо, що Трамп уже неодноразово погрожував Ірану, встановлював дедлайни, але сьогодні він вирішив висловитися в більш грубій формі.

Цього разу він натякнув, що у вівторок бомбитиме в Ірані електростанції та мости, написавши, що цей день стане "днем електростанцій і днем мостів". Далі він додав матюки.

"Нічого подібного ще не було (йдеться про майбутні удари - ред.). Відкрийте цю чортову (Ормузьку - ред.) протоку, ви, божевільні убл*дки, інакше будете жити в пеклі - просто дивіться! Слава Аллаху", - резюмував Трамп.