Відкриття Ормузу не врятує? У МЕА дали невтішний прогноз щодо ринку палива

12:15 17.04.2026 Пт
2 хв
Відновлення постачань енергоносіїв навіть у разі миру не буде швидким. Як це вплине на ціни?
aimg Олена Чупровська
Фото: енергокриза затягнеться на роки навіть у разі миру (flickr.com)

Якщо Ормузька протока залишиться закритою, ціни на енергоносії у всьому світі суттєво зростуть, і повернутися до норми швидко не вийде.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол.

Що відбувається з поставками нафти

Поки що цінового стрибка вдається уникати. Бірол пояснює це просто: танкери, які вийшли в море ще до початку конфлікту, вже доставили свої вантажі. Ці поставки тимчасово пом'якшили удар.

Але в березні жодного нового танкера завантажено не було. Це означає, що "подушка безпеки" скоро закінчиться.

"Ми маємо готуватися до нестабільності"

"Ми маємо готуватися до нестабільності на ринках протягом деякого часу", - сказав Бірол.

Глава МЕА додав, що ринки зараз недооцінюють вплив війни. Навіть якщо протоку відкриють, ціни одразу не впадуть.

Окремо він попередив про дефіцит авіапалива в Європі. За його оцінкою, запасів залишилося приблизно на шість тижнів.

Бірол назвав це "найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь стикалися".

Скільки часу піде на відновлення

На повне відновлення видобутку в регіоні знадобиться роки.

"В Іраку, наприклад, це займе набагато більше часу, ніж у Саудівській Аравії. Однак, за нашими оцінками, загалом знадобиться приблизно два роки, щоб знову досягти довоєнного рівня", - пояснив він.

Про залежність від Ормузу попереджали роками

Бірол нагадав, що давно застерігав від надмірної залежності від одного водного шляху.

За його словами, світова економіка обсягом 110 трильйонів доларів може опинитися "у заручниках у кількох сотень озброєних людей".

"Тепер ми бачимо, наскільки реальним був цей ризик", - сказав він.

Нагадаємо, ми писали, що Іран почав стягувати платню за прохід суден по Ормузу. Через це президент США Дональд Трамп розізлився. Він наказав припинити збір платні.

Тим часом Росія, навпаки, виграла через блокування Ормузької протоки. За місяць вона подвоїла свої нафтові доходи.

