RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Открытие Ормуза не спасет? В МЭА дали неутешительный прогноз по рынку топлива

12:15 17.04.2026 Пт
2 мин
Восстановление поставок энергоносителей даже в случае мира не будет быстрым. Как это повлияет на цены?
aimg Елена Чупровская
Фото: энергокризис затянется на годы даже в случае мира (flickr.com)

Если Ормузский пролив останется закрытым, цены на энергоносители во всем мире существенно вырастут, и вернуться к норме быстро не получится.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Что происходит с поставками нефти

Пока что ценового скачка удается избегать. Бирол объясняет это просто: танкеры, которые вышли в море еще до начала конфликта, уже доставили свои грузы. Эти поставки временно смягчили удар.

Но в марте ни одного нового танкера загружено не было. Это означает, что "подушка безопасности" скоро закончится.

"Мы должны готовиться к нестабильности"

"Мы должны готовиться к нестабильности на рынках в течение некоторого времени", - сказал Бирол.

Глава МЭА добавил, что рынки сейчас недооценивают влияние войны. Даже если пролив откроют, цены сразу не упадут.

Отдельно он предупредил о дефиците авиатоплива в Европе. По его оценке, запасов осталось примерно на шесть недель.

Бирол назвал это "самым большим энергетическим кризисом, с которым мы когда-либо сталкивались".

Сколько времени уйдет на восстановление

На полное восстановление добычи в регионе понадобятся годы.

"В Ираке, например, это займет гораздо больше времени, чем в Саудовской Аравии. Однако, по нашим оценкам, в целом понадобится примерно два года, чтобы снова достичь довоенного уровня", - пояснил он.

О зависимости от Ормуза предупреждали годами

Бирол напомнил, что давно предостерегал от чрезмерной зависимости от одного водного пути.

По его словам, мировая экономика объемом 110 триллионов долларов может оказаться "в заложниках у нескольких сотен вооруженных людей".

"Теперь мы видим, насколько реальным был этот риск", - сказал он.

Напомним, мы писали, что Иран начал взимать плату за проход судов по Ормузу. Из-за этого президент США Дональд Трамп разозлился. Он приказал прекратить сбор платы.

Между тем Россия, наоборот, выиграла из-за блокирования Ормузского пролива. За месяц она удвоила свои нефтяные доходы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТАИранБлижний востокОрмузский пролив