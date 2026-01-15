UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Відкриття" маріупольського драмтеатру виявилося пропагандистською виставою, - ЦНС

Фото: Маріупольський драмтеатр після удару РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Окупаційна адміністрація публічно оголосила про нібито "відкриття" Маріупольського драматичного театру. Насправді ж це був показовий ідеологічний захід для державних ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У Центрі зазначають, що у публічному просторі відкриття театру подали як символ "відродження Донбасу" та доказ успішної реалізації державної доктрини.

"Присутність партійно-державної номенклатури, пафосні заяви про "історичну місію" і риторика "разом назавжди" чітко вписуються в мобілізаційну модель радянського зразка, де культура використовується як інструмент легітимації влади та ідеологічного контролю", - стверджують у ЦНС.

Фактично ж для мешканців Маріуполя театр так і не відкрився. Будівля залишалася зачиненою, каси не працювали, а заявлені спектаклі були перенесені до філармонії, про що свідчили офіційні оголошення на дверях і підтвердження місцевих жителів.

"Так зване "відкриття" театру є цинічною маніпуляцією та черговим доказом колоніальної політики окупаційної влади", - наголошують аналітики ЦНС. 

"Відновлення" драмтеатру в Маріуполі

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт в драмтеатрі Маріуполя і планували його відкриття на грудень.

Видання The Guardian писало, що російська окупаційна влада подає реконструкцію театру як символ "відродження" Маріуполя.

Міністерство закордонних справ України різко засудило дії Росії, яка у грудні 2025 року організувала святкові заходи з нагоди так званого "повторного відкриття" Маріупольського драматичного театру - на місці масового вбивства мирних жителів.

У МЗС нагадали, що в березні 2022 року російська авіація скинула бомбу на будівлю театру, де переховувалися сотні цивільних, зокрема діти. У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що проведення концертів, танців і святкувань на місці трагедії є навмисним актом терору та спробою уникнути відповідальності за скоєне.

