"Планують танцювати на кістках": окупанти готуються відкрити драмтеатр у Маріуполі

Окупанти заявили про завершення так званих відновлювальних робіт в драмтеатрі Маріуполя і планують його відкриття вже наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міськради українського Маріуполя.

"Місце, яке стало одним із місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів", - повідомили у міськраді.

Відомо, що росіяни заявили про "фінішну пряму" у відновлювальних роботах і вже у грудні планують відкрити драмтеатр.

"Щоб ставити на ньому російські п'єси та фактично "співати та танцювати" на кістках загиблих маріупольців", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі міськради українського Маріуполя нагадали про трагедію в драмтеатрі, яка сталась 16 березня 2022 року.

"Російські війська скинули дві потужні авіабомби на театр, де від обстрілів ховалися мирні маріупольці з родинами - зокрема, з дітьми. Слово "ДЕТИ" було написано перед будівлею, як надія на порятунок", - написали у міськраді.

Також нагадується, що після окупації території окупанти відгородили її парканом.

"Першим ділом росіяни обгородили місце свого злочину парканом. Це було зроблено, щоб приховати розбір завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів", - додали в пресслужбі.

Фото: росіяни заявили про завершення відновлювальних робіт в драмтеатрі (t.me/mariupolrada)