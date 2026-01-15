"Открытие" мариупольского драмтеатра оказалось пропагандистским спектаклем, - ЦНС

Оккупационная администрация публично объявила о якобы "открытии" Мариупольского драматического театра. На самом же деле это было показательное идеологическое мероприятие для государственных СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В Центре отмечают, что в публичном пространстве открытие театра подали как символ "возрождения Донбасса" и доказательство успешной реализации государственной доктрины.
"Присутствие партийно-государственной номенклатуры, пафосные заявления об "исторической миссии" и риторика "вместе навсегда" четко вписываются в мобилизационную модель советского образца, где культура используется как инструмент легитимации власти и идеологического контроля", - утверждают в ЦНС.
Фактически же для жителей Мариуполя театр так и не открылся. Здание оставалось закрытым, кассы не работали, а заявленные спектакли были перенесены в филармонию, о чем свидетельствовали официальные объявления на дверях и подтверждения местных жителей.
"Так называемое "открытие" театра является циничной манипуляцией и очередным доказательством колониальной политики оккупационных властей", - отмечают аналитики ЦНС.
Как сообщалось, в ноябре 2025 года оккупанты заявили о завершении так называемых восстановительных работ в драмтеатре Мариуполя и планировали его открытие на декабрь.
Издание The Guardian писало, что российская оккупационная власть подает реконструкцию театра как символ "возрождения" Мариуполя.
Министерство иностранных дел Украины резко осудило действия России, которая в декабре 2025 года организовала праздничные мероприятия по случаю так называемого "повторного открытия" Мариупольского драматического театра - на месте массового убийства мирных жителей.
В МИД напомнили, что в марте 2022 года российская авиация сбросила бомбу на здание театра, где скрывались сотни гражданских, в том числе дети. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение концертов, танцев и празднований на месте трагедии является преднамеренным актом террора и попыткой избежать ответственности за содеянное.