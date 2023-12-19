Відкриття аеропорту "Бориспіль" говоритиме про те, що Україна перемагає, - Зеленський
Відкриття аеропорту Бориспіль є дуже серйозною операцією. Воно стане свідченням того, що Україна перемагає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
"Бориспіль" - це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" - це перемога української протиповітряної оборони. Це говоритиме про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно, це потужний економічний крок також", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що питання відкриття "Борисполя" ставлять перед колегами, і Україна знає, що саме для цього потрібно.
Що передувало
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".
Пізніше радник керівника ОП Михайло Подоляк наголошував, що це можливо лише у разі повного закриття українського неба від російських дронів та ракет.
При цьому сьогодні, 19 грудня, з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак.
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