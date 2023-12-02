У Зеленського назвали умови для відкриття аеропорту "Бориспіль"
Аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише тоді, коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Оця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні", - пояснив радник.
За його словами, відкриття аеропорту - це не питання завтрашнього дня. Це стане реальним, коли буде повністю закрите небо від впливу російських ракетних і дронових атак.
Що передувало
Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.
Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.
Проте нещодавно в Офісі президента України Володимира Зеленського назвали, який аеропорт відкриють першим.
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