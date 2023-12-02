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У Зеленського назвали умови для відкриття аеропорту "Бориспіль"

Україна, Субота 02 грудня 2023 23:03
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У Зеленського назвали умови для відкриття аеропорту "Бориспіль" Фото: за яких умов можливе відкриття аеропорту "Бориспіль" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Аеропорт "Бориспіль" можуть відкрити лише тоді, коли українське небо буде повністю закрито від російських дронів та ракет.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Оця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована, але з точки зору того, що маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що аеропорти мають працювати в Україні", - пояснив радник.

За його словами, відкриття аеропорту - це не питання завтрашнього дня. Це стане реальним, коли буде повністю закрите небо від впливу російських ракетних і дронових атак.

Що передувало

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.

Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.

Проте нещодавно в Офісі президента України Володимира Зеленського назвали, який аеропорт відкриють першим.

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аеропорт Війна Росії проти України
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